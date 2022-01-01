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Суспирия
Суспирия, 1977: актеры и роли
Suspiria
Суспирия
1977 / Италия
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Суспирия, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дарио Ардженто
Dario Argento
В ролях
Джессика Харпер
Jessica Harper
Стефания Касини
Флавио Буччи
Flavio Bucci
Мигель Бозе
Барбара Маньольфи
Сюзанна Явиколи
Эва Аксен
Рудольф Шюндлер
Rudolf Schündler
Удо Кир
Udo Kier
Алида Валли
Alida Valli
Джоан Беннетт
Joan Bennett
Маргерита Хоровиц
Margherita Horowitz
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После
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