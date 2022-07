1 Suspiria Goblin / Claudio Simonetti 6:02

2 Witch Goblin / Claudio Simonetti 3:13

3 Opening to the Sighs Goblin / Claudio Simonetti 0:34

4 Sighs Goblin / Claudio Simonetti 5:18

5 Markos Goblin / Claudio Simonetti 4:07

6 Black Forest Goblin / Agostino Marangolo 6:07

7 Blind Concert Goblin / Agostino Marangolo 6:15

8 Death Valzer Goblin / Claudio Simonetti 1:53

9 Suspiria (Celesta and Bells) Goblin / Claudio Simonetti 1:36

10 Dario Argento Speaks About the Genesis of the Soundtrack Dario Argento 0:35

11 Suspiria (Narration) Goblin / Claudio Simonetti 1:50

12 Suspiria (Intro) Goblin / Claudio Simonetti 0:34

13 Agostino Marangolo Speaks About the Difference Between Suspiria and Profondo Rosso Agostino Marangolo 0:36

14 Claudio Simonetti Speaks About the Main Theme Claudio Simonetti 0:32

15 Markos (Alternate Version) Goblin / Claudio Simonetti 4:12

16 Massimo Morante Speaks About the Use of the Bouzuki Massimo Morante 0:58

17 Fabio Pignatelli Speaks About Experimentation in Music Fabio Pignatelli 0:32

18 Suspiria (Alternate Take) Goblin / Claudio Simonetti 3:51

19 Suspiria (Intro #2) Goblin / Agostino Marangolo 0:31

20 Suspiria (Main Titles) Goblin / Agostino Marangolo 1:00

21 Witch (Film Version) Goblin / Agostino Marangolo 2:40