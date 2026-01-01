Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мигуэль Бозе
Miguel Bosé
Дата рождения
3 апреля 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Панама, Панама
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.0
Королева Марго
(1994)
7.5
Суспирия
(1977)
6.5
Высокие каблуки
(1991)
Фильмография Мигуэль Бозе
8
Королева Марго
La reine Margot / Queen Margot
биография, драма, исторический
1994, Франция / Германия / Италия
6.5
Высокие каблуки
Tacones lejanos
драма
1991, Испания / Франция
7.5
Суспирия
Suspiria
мистика, триллер, ужасы
1977, Италия
