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Киноафиша Фильмы 9.99 долларов 9.99 долларов, 2008: актеры и роли
$9.99 9.99 долларов 2008 / Израиль / Австралия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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9.99 долларов, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Татья Розенталь Tatia Rosenthal
В ролях
Том Бадж Tom Budge Леон Форд Leon Ford Клаудия Карван Клаудия Карван Claudia Karvan Сэмюэл Джонсон Samuel Johnson Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
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2023, США, боевик, комедия, мелодрама
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Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
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