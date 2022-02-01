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Дэвид Хэйтер

David Hayter
Дэвид Хэйтер
Дэвид Хэйтер David Hayter
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Дата рождения
6 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Дэвид Хэйтер

Родился 6 февраля, 1969 года. Санта-Моника, Калифорния, США

Фильмография Дэвид Хэйтер
Волки
Волки
ужасы, боевик 2014, Франция
5.0
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В разработку запущена телевизионная адаптация видеоигры American McGee’s Alice За нее взялся сценарист «Людей Икс». 
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1 февраля 2022 13:53
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