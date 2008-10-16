Меню
Царь Скорпионов - трейлер
Царь Скорпионов. Трейлер

Царь Скорпионов. Трейлер

Дата публикации: 16 октября 2008
Царь Скорпионов – Действие фильма происходит 5000 лет назад в легендарном городе Гоморра. Жестокий правитель решил расправиться со всеми кочующими народами пустыни и развязал против них грандиозную войну. Несколько уцелевших племен, которые никогда ранее не были союзниками, должны либо объединить свои силы, либо погибнуть. Они прибегают к помощи искусного воина Матхайюса, короля Скорпионов, который должен проникнуть в стан врага и расправиться с колдуном, чьи чары придают непобедимость армии Гоморры...
5.9 Царь Скорпионов
Царь Скорпионов мелодрама, фэнтези, приключения, боевик, триллер, 2002, США / Германия / Бельгия
