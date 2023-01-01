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Царь Скорпионов Царь Скорпионов
Киноафиша Фильмы Царь Скорпионов Царь Скорпионов, 2002: актеры и роли
The Scorpion King Царь Скорпионов 2002 / США / Германия / Бельгия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Царь Скорпионов, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл Чак Расселл Chuck Russell
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Стивен Брэнд Steven Brand Келли Ху Келли Ху Kelly Hu Бернард Хилл Bernard Hill Грант Хеслов Grant Heslov Питер Фасинелли Ральф Мюллер Ralf Müller Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
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