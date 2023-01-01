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Царь Скорпионов
Царь Скорпионов, 2002: актеры и роли
The Scorpion King
Царь Скорпионов
2002 / США / Германия / Бельгия
Трейлер
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Царь Скорпионов, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чак Расселл
Chuck Russell
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Стивен Брэнд
Steven Brand
Келли Ху
Kelly Hu
Бернард Хилл
Bernard Hill
Грант Хеслов
Grant Heslov
Питер Фасинелли
Ральф Мюллер
Ralf Müller
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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