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Постер фильма Подержанные автомобили
6.8
Киноафиша Фильмы Подержанные автомобили
6.8

Подержанные автомобили

, 1980
Used Cars
США / комедия / 18+
Постер фильма Подержанные автомобили
6.8

О фильме

Продавец подержанных автомобилей Руди Руссо, работающий в магазине старика Люка Фукса, беззастенчиво переманивает клиентов у конкурента — Роя Фукса, брата Люка. Однажды терпению Роя приходит конец, и он решает разом избавиться от надоевшего соседства и поправить свое финансовое положение. Но и Руди, мечтающий занять место в сенате штата, тоже озабочен поисками крупной суммы денег на предвыборную кампанию. Однако, судьба наносит ему сокрушительный удар с совершенно неожиданной стороны…

В ролях

Курт Рассел
Курт Рассел
Руди Руссо
Джек Уорден
Джек Уорден
Люк Фукс
Геррит Грэм
Jeff
Дебора Хэрмон
Barbara Fuchs
Джо Флаэрти
Sam Slaton
Фрэнк МакРэй
Джим Механик
Дэвид Л. Лэндер
Freddie Paris
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Eddie Winslow
Майкл Тэлботт
Микки
Гарри Нортхап
Carmine
Режиссер Роберт Земекис
Сценарист Боб Гэйл, Роберт Земекис
Композитор Патрик Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 11 июля 1980
Дата выхода
11 июля 1980 Россия 16+
31 октября 1980 Германия
30 ноября 1980 Греция
14 ноября 1980 Дания
1 января 1981 Испания
29 августа 1986 Италия
11 июля 1980 Казахстан
11 июля 1980 США
11 июля 1980 Украина
30 ноября 1980 Швеция
1 ноября 1980 Япония
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $11 715 321
Производство Columbia Pictures, A-Team, Amblin Entertainment
Другие названия
Used Cars, Autos usados, Carros usados, Mit einem Bein im Kittchen, Ojetá auta, Подержанные автомобили, Auto-Huijarit, Bilkrigen, Bilskojarna, Brugte biler, Brukte biler og sleipe selgere, Cotxes de segona mà, Frenos rotos, coches locos, Garantie tot de hoek..., Kullanılmış Arabalar, La fantastica sfida, La Grande Magouille, La Grosse Magouille, Masini uzate, Mit einem Kitt im Beinchen, Ojazdené autá, Pavažinetos mašinos, Ta saravalakia, Tragacsparádé, Travões Avariados, Carros Estampados, Używane samochody, Τα σαραβαλάκια, Коли на старо, Старі машини, यूज़्ड कार्स, ユーズド・カー, 爾虞我詐, Autohuijarit, С единия крак в пандиза

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Президент Картер по телевизору]
President Carter -высокая инфляция. Каково решение?
[Телевидение переключается на рекламный ролик Luke's yard, действие которого происходит на площадке Роя]
Jeff Хотите знать решение проблемы инфляции? Привет, друзья. Маршалл Лаки на связи из New Deal Used Cars, где мы боремся с инфляцией не просто снижая цены, не просто уничтожая цены, а взрывая эти чёртовы цены в пух и прах. Вот пример. 1972 Cadillac Coupe DeVille, за шестьдесят две девятьсот девяносто девять. Цена завышена.
[стреляет по машине]
Jeff Вот ещё один. Lincoln Continental Mark IV 1973 года. Полная комплектация: кондиционер, стерео, белые радиальные шины с белой полосой, гидроусилитель руля, усилитель тормозов, электросиденья, электростеклоподъёмники. И цена, которая просто зашкаливает.
[стреляет по машине]
Jeff Вот так.
[Джим появляется на машине позади него в костюме]
Jim the Mechanic УУУУУУАААААХХХ!
Freddie Paris [в микрофон] Берегись, Маршалл Лаки. Это Высокие Цены.
Jeff Получай, ты грязный старый Высокий Цен.
[стреляет в Джима, который очень убедительно играет роль]
Jim the Mechanic ААААА. Ты поймал меня, Маршалл. Аааааа...
Jeff [шокирован] Боже мой.
[подмигивает в камеру]
Jeff Вот так, это New Deal Used Cars... Но погодите-ка. Что это за фигня? Это что, Mercedes 450SL 1974 года за *двадцать четыре тысячи долларов*? Это черт##ски дорого.
[взрывает машину динамитом. Рой смотрит дома]
Roy L. Fuchs Ты сук## сын.
Jeff [смеётся] Вот так. Мы взорвали этого переоценённого ублюдка так же, как взрываем *все* завышенные цены здесь, в New Deal Used Cars. Так что заходите к нам. Вы поняли, что я сказал? New Deal Used Cars. Заходите, не стесняйтесь. Вы поняли, что я сказал?
[Телевидение переключается обратно на Президента]
President Carter Я услышал вас, совершенно ясно...
Roy L. Fuchs Ты сук## сын.
[бьёт телевизор ногой и получает удар током]

Отзывы о фильме

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