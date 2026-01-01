[Президент Картер по телевизору]

President Carter -высокая инфляция. Каково решение?

[Телевидение переключается на рекламный ролик Luke's yard, действие которого происходит на площадке Роя]

Jeff Хотите знать решение проблемы инфляции? Привет, друзья. Маршалл Лаки на связи из New Deal Used Cars, где мы боремся с инфляцией не просто снижая цены, не просто уничтожая цены, а взрывая эти чёртовы цены в пух и прах. Вот пример. 1972 Cadillac Coupe DeVille, за шестьдесят две девятьсот девяносто девять. Цена завышена.

[стреляет по машине]

Jeff Вот ещё один. Lincoln Continental Mark IV 1973 года. Полная комплектация: кондиционер, стерео, белые радиальные шины с белой полосой, гидроусилитель руля, усилитель тормозов, электросиденья, электростеклоподъёмники. И цена, которая просто зашкаливает.

[стреляет по машине]

Jeff Вот так.

[Джим появляется на машине позади него в костюме]

Jim the Mechanic УУУУУУАААААХХХ!

Freddie Paris [в микрофон] Берегись, Маршалл Лаки. Это Высокие Цены.

Jeff Получай, ты грязный старый Высокий Цен.

[стреляет в Джима, который очень убедительно играет роль]

Jim the Mechanic ААААА. Ты поймал меня, Маршалл. Аааааа...

Jeff [шокирован] Боже мой.

[подмигивает в камеру]

Jeff Вот так, это New Deal Used Cars... Но погодите-ка. Что это за фигня? Это что, Mercedes 450SL 1974 года за *двадцать четыре тысячи долларов*? Это черт##ски дорого.

[взрывает машину динамитом. Рой смотрит дома]

Roy L. Fuchs Ты сук## сын.

Jeff [смеётся] Вот так. Мы взорвали этого переоценённого ублюдка так же, как взрываем *все* завышенные цены здесь, в New Deal Used Cars. Так что заходите к нам. Вы поняли, что я сказал? New Deal Used Cars. Заходите, не стесняйтесь. Вы поняли, что я сказал?

[Телевидение переключается обратно на Президента]

President Carter Я услышал вас, совершенно ясно...

Roy L. Fuchs Ты сук## сын.