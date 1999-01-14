Menu
7.6 IMDb Rating: 6.9
3 posters
Kinoafisha Films Overboard

Overboard

Overboard 18+
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1987
World premiere 16 December 1987
Release date
16 December 1987 Russia 12+
14 January 1999 Argentina
17 March 1988 Australia
16 December 1987 Canada
26 May 1988 Colombia
26 August 1988 Denmark
10 February 1989 Finland
21 April 1988 Germany
10 June 1988 Great Britain
10 June 1988 Ireland PG
28 May 1988 Japan
16 December 1987 Kazakhstan
2 June 1988 Netherlands
16 December 1987 Philippines
15 July 1988 Portugal
20 May 1988 Spain
28 October 1988 Sweden
2 July 1988 Switzerland
16 December 1987 Turkey
16 December 1987 USA
16 December 1987 Ukraine
27 May 1988 Uruguay
MPAA PG
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $26,713,187
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Star Partners, Hawn / Sylbert Movie Company
Also known as
Overboard, Hombre nuevo, vida nueva, Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser, За бортом, A vasmacska kölykei, Amnezie cu surprize, Čez krov, Cez palubu, Dama za burtą, Güvertede, Gynaika sti thalassa, Home a l'aigua, Jente over bord, La belle naufragée, Overboard - Una coppia alla deriva, Överbord, Pela Borda Fora, Peste bord, Pige overbord, Preko palube, Přes palubu, Tjejen som föll överbord, Tyttö yli laidan, Üle parda, Um Salto para a Felicidade, Un couple à la mer, Un mar de líos, Una coppia alla deriva, Už borto, Yli laidan, Žena u moru, Γυναίκα στη θάλασσα, Зад борда, 小迷糊天翻地覆, 潮風のいたずら
Director
Garry Marshall
Garry Marshall
Cast
Goldie Hawn
Goldie Hawn
Kurt Russell
Kurt Russell
Edward Herrmann
Katherine Helmond
Roddy McDowall
7.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Andrew [Andrew hands Joanna her earrings after they've drank tequila shots below decks with the crew] You best not lose these again, madam.
Joanna [perplexed] Again?
Andrew You will forgive me, madam.
[clearly mocking her]
Andrew "Andrew! I seem to have lost my ruby earrings somewhere between 64th and 68th street, find them."
Joanna [geniunely contrite] I've behaved so badly. I don't know how you put up with me for so long.
[Andrew raises his eyebrows]
Joanna You've done so many wonderful things for me and I've never even once said thank you.
[beat]
Joanna I'm sorry.
Andrew [embarrassed] Apology accepted, ma'am.
[he turns away and to the sink]
Joanna [following him] Everyone thinks I'm crazy around here. Do you think they're right?
Andrew [turning around to face her] Oh no, madam. Oh no. You... most of us go through life with blinders on, madam. Knowing only that one little station to which we were born. But now you, madam, on the other hand, had the... rare privilege of escaping your bonds for just a spell. To see life from an entirely new perspective. How you choose to use that information, madam... is entirely up to you.
