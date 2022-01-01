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За бортом За бортом
Киноафиша Фильмы За бортом За бортом, 1987: актеры и роли
Overboard За бортом 1987 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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За бортом, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
В ролях
Голди Хоун Голди Хоун Goldie Hawn Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Эдвард Херрманн Edward Herrmann Кэтрин Хелмонд Katherine Helmond Родди МакДауэлл Roddy McDowall
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