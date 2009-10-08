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Я и Орсон Уэллс. Трейлер 2
Я и Орсон Уэллс. Трейлер 2
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Дата публикации: 8 октября 2009
Я и Орсон Уэллс
– Неделя из жизни актера, который в 1937 году пытается пройти кастинг на участие в постановке шекспировского "Юлия Цезаря" — пьесы, которую ставит в нью-йоркском театре молодой Орсон Уэллс.
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