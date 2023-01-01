Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я и Орсон Уэллс Я и Орсон Уэллс
Киноафиша Фильмы Я и Орсон Уэллс Награды и номинации фильма Я и Орсон Уэллс
Me and Orson Welles Я и Орсон Уэллс 2008 / Великобритания
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Я и Орсон Уэллс

Вся информация о фильме
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
2023, США, боевик, приключения, анимация
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше