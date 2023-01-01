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Каспер
Каспер, 1995: актеры и роли
Casper
Каспер
1995 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Каспер, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Силберлинг
Brad Silberling
В ролях
Кристина Риччи
Christina Ricci
Билл Пуллман
Bill Pullman
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
Эрик Айдл
Eric Idle
Джо Нипоут
Джо Элэски
Брэд Гэррет
Brad Garrett
Гэретт Рэтлифф Хенсон
Джессика Уэссон
Jessica Wesson
Бен Стайн
Ben Stein
Чонси Леопарди
Chauncey Leopardi
Спенсер Врумэн
Spencer Vrooman
Мэлэки Пирсон
Терри Мерфи
Terry Murphy
Дон Новелло
Don Novello
Эми Бреннеман
Amy Brenneman
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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