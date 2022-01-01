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Унесенные ветром
Унесенные ветром, 1939: актеры и роли
Gone with the Wind
Унесенные ветром
1939 / США
Трейлер
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Унесенные ветром, 1939: актеры и роли
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Режиссер
Виктор Флеминг
Victor Fleming
Джордж Кьюкор
George Cukor
Сэм Вуд
Sam Wood
В ролях
Вивьен Ли
Vivien Leigh
Кларк Гейбл
Clark Gable
Лесли Ховард
Оливия Де Хэвиллэнд
Оскар Полк
Oscar Polk
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