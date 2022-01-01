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Унесенные ветром Унесенные ветром
Киноафиша Фильмы Унесенные ветром Унесенные ветром, 1939: актеры и роли
Gone with the Wind Унесенные ветром 1939 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Унесенные ветром, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Флеминг Victor Fleming Джордж Кьюкор George Cukor Сэм Вуд Сэм Вуд Sam Wood
В ролях
Вивьен Ли Вивьен Ли Vivien Leigh Кларк Гейбл Кларк Гейбл Clark Gable Лесли Ховард Оливия Де Хэвиллэнд Оскар Полк Oscar Polk Хэтти МакДэниэл
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