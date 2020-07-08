ProductionSelznick International Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, Autant en emporte le vent, Odviate vetrom, Vom Winde verweht, Borta med vinden, Gejaagd door de wind, Jih proti Severu, Tuulen viemää, Vējiem līdzi, Vėjo nublokšti, Прохујало с вихором, Унесённые ветром, 亂世佳人, ...E o Vento Levou, Allò que el vent s'endugué, Bar Bad Rafte, Borte med blæsten, Cuốn Theo Chiều Gió, E Tudo o Vento Levou, Elfújta a szél, Foise co vento, Gone with the Wind in 3-D, Gone with the Wind in 3D, Gone with the Wind: The IMAX Experience, Kaze to tomo ni sarinu, Küləklə sovrulanlar, Osa pairnei o anemos, Pe aripile vântului, Prohujalo s vihorom, Przeminęło z wiatrem, Rüzgâr Gibi Geçti, Shamollarda qolgan hislarim, Tatt av vinden, Tuulest viidud, V vrtincu, Via col vento, Zahab-a ma'a alreeh, Zameo ih vjetar, Όσα παίρνει ο άνεμος, Віднесені вітром, Желмен ғайып болғандар, Знесеныя ветрам, Отнесени от вихъра, Прохујало са вихором, Унесенные ветром, Шамал алып кеткендер, गॉन विथ द विंड, 바람과 함께 사라지다, 乱世佳人, 風と共に去りぬ, Á hverfanda hveli, Звіяні вітром, Однесено од виорот, Քամուց քշվածները, חלף עם הרוח, ذهب مع الريح, கான் வித் த விண்ட், E o Vento Levou, Жел өтіндегі тағдырлар, بر باد رفته, গন উইথ দ্য উইন্ড, Тăвăл тăпăлтарнисем, గాన్ విత్ ది విండ్, ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ്, ئەنسىز يىللاردىكى نازىنىن, کولکله سوورولانلار, گون ود دی ونڈ, วิมานลอย, ქარწაღებულნი, Iku bashkë me erën, Ixo que o viento se levó