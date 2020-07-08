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Poster of Gone with the Wind
8.3
Gone with the Wind - Trailer
Kinoafisha Films Gone with the Wind
8.3

Gone with the Wind

, 1939
Gone with the Wind
USA / War, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Gone with the Wind
8.3
Gone with the Wind - Trailer
Gone with the Wind  Trailer

Synopsis

A manipulative woman and a roguish man conduct a turbulent romance during the American Civil War and Reconstruction periods.

Cast

Vivien Leigh
Vivien Leigh
Scarlett
Clark Gable
Clark Gable
Rhett Butler
Leslie Howard
Olivia de Havilland
Oscar Polk
Pork
Hattie McDaniel
Mammy
Thomas Mitchell
Thomas Mitchell
Gerald O'Hara
Barbara O'Neil
Ellen, his wife
Evelyn Keyes
Suellen
Ann Rutherford
Carreen
George Reeves
Brent Tarleton
Fred Crane
Stuart Tarleton
Director Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood
Writer Margaret Mitchell, Sidney Howard
Composer Max Steiner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 53 minutes
Production year 1939
Online premiere 8 July 2020
World premiere 15 December 1939
Release date
1 November 1967 Argentina
2 June 1950 Australia
30 January 1953 Austria
14 November 1968 Belgium
18 September 1967 Brazil
16 February 1940 Canada
12 January 1992 Czechia
12 January 1992 Czechoslovakia
11 September 1958 Denmark
24 December 1990 Estonia
29 December 1961 Finland
10 May 1968 France
29 March 1990 Germany
12 March 1969 Great Britain
2 February 1953 Greece
16 June 1949 Hong Kong
20 December 1968 Ireland
10 November 1977 Italy
5 February 1972 Japan
10 July 2010 Kazakhstan
7 October 2024 Lithuania N13
30 October 2014 Mexico
18 December 2014 Netherlands
28 January 2000 New Zealand
15 December 1947 Norway
4 September 2014 Peru
1 March 1940 Philippines
27 February 2009 Poland
21 July 1972 Portugal
5 September 1954 Slovenia
12 April 1940 South Africa
25 March 1957 South Korea
9 October 1970 Spain
6 October 1941 Sweden
30 August 2019 Taiwan
1 February 1974 Turkey
14 October 1967 USA
19 September 1990 USSR
5 September 1968 Uruguay
MPAA G
Budget $3,977,000
Worldwide Gross $402,382,193
Production Selznick International Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, Autant en emporte le vent, Odviate vetrom, Vom Winde verweht, Borta med vinden, Gejaagd door de wind, Jih proti Severu, Tuulen viemää, Vējiem līdzi, Vėjo nublokšti, Прохујало с вихором, Унесённые ветром, 亂世佳人, ...E o Vento Levou, Allò que el vent s'endugué, Bar Bad Rafte, Borte med blæsten, Cuốn Theo Chiều Gió, E Tudo o Vento Levou, Elfújta a szél, Foise co vento, Gone with the Wind in 3-D, Gone with the Wind in 3D, Gone with the Wind: The IMAX Experience, Kaze to tomo ni sarinu, Küləklə sovrulanlar, Osa pairnei o anemos, Pe aripile vântului, Prohujalo s vihorom, Przeminęło z wiatrem, Rüzgâr Gibi Geçti, Shamollarda qolgan hislarim, Tatt av vinden, Tuulest viidud, V vrtincu, Via col vento, Zahab-a ma'a alreeh, Zameo ih vjetar, Όσα παίρνει ο άνεμος, Віднесені вітром, Желмен ғайып болғандар, Знесеныя ветрам, Отнесени от вихъра, Прохујало са вихором, Унесенные ветром, Шамал алып кеткендер, गॉन विथ द विंड, 바람과 함께 사라지다, 乱世佳人, 風と共に去りぬ, Á hverfanda hveli, Звіяні вітром, Однесено од виорот, Քամուց քշվածները, חלף עם הרוח, ذهب مع الريح, கான் வித் த விண்ட், E o Vento Levou, Жел өтіндегі тағдырлар, بر باد رفته, গন উইথ দ্য উইন্ড, Тăвăл тăпăлтарнисем, గాన్ విత్ ది విండ్, ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ്, ئەنسىز يىللاردىكى نازىنىن, کولک‌له سوورولانلار, گون ود دی ونڈ, วิมานลอย, ქარწაღებულნი, Iku bashkë me erën, Ixo que o viento se levó

Film rating

8.3
Rate 22 votes
8.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  123 In the War genre  4 In the Romantic genre  8 In films of USA  82 In films of 1939  2

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Gone with the Wind - Trailer
Gone with the Wind Trailer
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Quotes

Scarlett Rhett, Rhett... Rhett, if you go, where shall I go? What shall I do?
Rhett Butler Frankly, my dear, I don't give a damn.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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