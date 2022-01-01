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Жюли-Мари Парментье
Жюли-Мари Парментье
Julie-Marie Parmentier
О персоне
Фильмография
Жюли-Мари Парментье
Julie-Marie Parmentier
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Дата рождения
13 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Жюли-Мари Парментье
Родилась 13 июня 1981 года. Сен-Кантен, Эна, Франция.
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Фильмография Жюли-Мари Парментье
Эволюция
ужасы, драма, детектив
2015, Франция / Бельгия
6.0
Прощай, моя королева
драма, исторический
2012, Франция / Испания
5.0
Шайтан
комедия, ужасы, триллер
2006, Франция
7.0
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