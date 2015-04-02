Наша рецензия

«Шайтан», насколько вообще можно сказать что-то определенное об этом крайне странном, смешном и натуралистичном действе, кажется притчей об обществе потребления, вовсю продающемся дьяволу. В атеистическом варианте нечто подобное, только еще в несколько раз менее удачно, проделал Илай Рот в «Хостеле»: там трое шалопаев едут в инфернальное сердце Центральной Европы в поисках легких удовольствий, причитающихся им по праву рождения в богатой и развитой части мира, однако встречают лишь ржавые крюки…