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Шайтан
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Sheitan Шайтан 2006 / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Шайтан»

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Наша рецензия

«Шайтан», насколько вообще можно сказать что-то определенное об этом крайне странном, смешном и натуралистичном действе, кажется притчей об обществе потребления, вовсю продающемся дьяволу. В атеистическом варианте нечто подобное, только еще в несколько раз менее удачно, проделал Илай Рот в «Хостеле»: там трое шалопаев едут в инфернальное сердце Центральной Европы в поисках легких удовольствий, причитающихся им по праву рождения в богатой и развитой части мира, однако встречают лишь ржавые крюки…

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Warlock9000 2 апреля 2015, 12:51
Кто нибудь смотрел?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость2 2 апреля 2015, 12:51
не-а
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
warlock9000 2 апреля 2015, 12:51
Дык идти или нет? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
алиска 2 апреля 2015, 12:51
фильм одновременно смешной и жутко-жутко противный, особенно запомнились роды и дохлая крыса, а так же обратите внимание на возлюбленную касселя
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КорЭнг 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм! Сразу чувствуется, что это - Франция, а не ...ый Голливуд. Потрясающая работа оператора и игра Касселя!

Кстати, Белуччи там играла в полусекундном эпизоде, когда девушка Ив танцует под какой-то клип по ТВ, и в этом клипе угадывается очертание рта Белуччи.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
extra 2 апреля 2015, 12:51
в конце эта кукла с глазами

просто аут

такой тупняк!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Skingirl 2 апреля 2015, 12:51
Фильм афигенный!! обязательно посмотрите, но только по укурке, тогда воопще жесть будет!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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