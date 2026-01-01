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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ладж Ли
Ladj Ly
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Персоны
Ладж Ли
Ладж Ли
Ladj Ly
Дата рождения
13 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Ладжа Ли
Родился 3 января 1978 года.
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Популярные фильмы
7.6
Вслух: Сила слова
(2016)
7.5
Отверженные
(2019)
6.7
Корпус 5
(2023)
Фильмография Ладжа Ли
6.7
Корпус 5
Bâtiment 5
драма
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Афина
Athena
боевик, драма, триллер
2022, Франция
Смотреть трейлер
7.5
Отверженные
Les misérables
драма, боевик
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Вслух: Сила слова
A voix haute, La force de la parole
документальный
2016, Франция
6.4
Шайтан
Sheitan
комедия, ужасы, триллер
2006, Франция
Рецензия
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Новости о Ладже Ли
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