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Ладж Ли
Ладж Ли
Ladj Ly
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Ладж Ли
Ladj Ly
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Дата рождения
13 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Ладжа Ли
Родился 3 января 1978 года.
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Фильмография Ладжа Ли
Отверженные
драма, боевик
2019, Франция
7.0
Вслух: Сила слова
документальный
2016, Франция
7.0
Шайтан
комедия, ужасы, триллер
2006, Франция
7.0
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27 апреля 2022 12:54
Франция заявила на соискание номинации на «Оскар» фильм, вдохновленный парижскими погромами 2005 года
Франция определилась с кандидатом на оскаровскую номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Страну представит городская драма «Отверженные» (Les Misérables) темнокожего режиссера Ладжи Ли.
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23 сентября 2019 07:32
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