Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Закусочная на колесах
Фильмы похожие на Закусочная на колесах
Kuai can che
Закусочная на колесах
1984 / Гонконг / Испания
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Закусочная на колесах
Вся информация о фильме
Городской охотник
боевик, комедия, мелодрама
1993, Япония / Гонконг
8.0
Близнецы-драконы
комедия, боевик
1992, Гонконг
7.0
Доспехи бога 2: Операция Кондор
комедия, триллер, приключения, боевик
1991, Гонконг
7.0
Полицейская история 2
боевик, триллер, комедия
1988, Гонконг
7.0
Драконы навсегда
боевик, комедия, мелодрама
1988, Гонконг
7.0
Проект А: Часть 2
комедия, боевик
1987, Гонконг
7.0
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия
1987, Гонконг / Югославия
8.0
Сердце дракона
триллер, комедия, боевик
1985, Гонконг
7.0
Мои счастливые звезды 2
комедия, боевик
1985, Гонконг
6.0
Покровитель
драма, боевик
1985, США / Гонконг
6.0
Полицейская история
боевик, триллер, комедия
1985, Гонконг
7.0
Мои счастливые звезды
боевик, комедия
1985, Гонконг
7.0
Победители и грешники
боевик, комедия, криминал
1983, Гонконг
6.0
Проект А
боевик, комедия
1983, Гонконг
8.0
Особое задание
военный, драма, боевик, приключения, комедия, триллер
1982, Гонконг / Тайвань
5.0
Молодой мастер
боевик, комедия
1980, Гонконг
6.0
Змея в тени орла
комедия, боевик
1978, Гонконг
7.0
Пьяный мастер
комедия, боевик
1978, Гонконг
7.0
Мистер Крутой
комедия, боевик
1997, Гонконг / Австралия / США
7.0
Непобедимый дракон
боевик, мелодрама, комедия
1988, Гонконг
0.0
Ниндзя-защитник
боевик
1986, Гонконг / Канада / США
4.0
Бесстрашная гиена
комедия, боевик
1979, Южная Корея / Гонконг
7.0
Немного Кунг-Фу
боевик, комедия
1978, Южная Корея / Гонконг
6.0
Младенец на $30 000 000
комедия, боевик, драма
2006, Гонконг
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить