Постер фильма Змея в тени орла
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Змея в тени орла

Змея в тени орла

Se ying diu sau 18+
О фильме

О фильме

Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля. А ученик оказывается настолько талантлив, что на основе приемов учителя даже создает собственный стиль! Очень своевременное изобретение, которому вскоре придется пройти самую суровую проверку, когда орда адептов Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаружат Пай Чень-Ченя и являтся убить его.
Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 марта 1978
Дата выхода
13 апреля 1979 Германия
1 марта 1978 Гонконг
24 сентября 1981 Нидерланды
5 ноября 1982 США
1 сентября 1983 Турция
1 декабря 1979 Япония
MPAA PG
Бюджет 2 708 748 HKD
Производство Seasonal Film Corporation
Другие названия
Se ying diu sau, Snake in the Eagle's Shadow, Škola hada, Die Schlange im Schatten des Adlers, La serpiente a la sombra del águila, Змея в тени орла, A kobra, Bruce vs. Snake in Eagle's Shadow, Eagle's Shadow, El puño de la serpiente, Il serpente all'ombra dell'aquila, Kaca v orlovi senci, Kartalın gölgesi, Kotkan varjo, L'Ombre du serpent, Le chinois se déchaîne, Madu kotka varjus, O Grande Combate, Örnens skugga, Ørnens skygge, Punhos de Serpente, She xing diao shou, Snake and the Eagle's Shadow, To fidi sta nyhia tou aetou, Umbra vulturului, Way of the Cat, Wąż i cień orła, Xà Hình Điêu Thủ, Zmija u orlovoj senci, Змия в сянката на орела, Змія в тіні орла, スネーキーモンキー 蛇拳, 蛇形刁手
Режиссер
Ву-Пин Юэн
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Сиу Тиен Юэнь
Янг Ли Хванг
Дин Шек
Рой Хоран
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4

7.4
15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Лорд Шен Куан [после того, как Чиен Фу удивил его своей новой техникой] Эта техника! Это не стиль Змеи! Что это такое?
Чиен Фу Хм! Кошачья лапа!
[Чиен Фу снова начинает атаку]
Кадры из фильма
