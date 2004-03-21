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Poster of Home on the Range
5.7
Kinoafisha Films Home on the Range
5.7

Home on the Range

, 2004
Home on the Range
USA / Family, Musical, Western, Comedy, Animation / 18+
Poster of Home on the Range
5.7

Cast

Judi Dench
Judi Dench
Mrs. Caloway
Jennifer Tilly
Jennifer Tilly
Grace
Randy Quaid
Randy Quaid
Alameda Slim
Devid Bernem
Charles Dennis
Gregory Jbara
Joe Whyte
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr.
Buck
Richard Riehle
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Wesley
Roseanne Barr
Maggie
G. W. Bailey
Rusty, the Dog
Director Will Finn, John Sanford
Writer Michael LaBash, Sam Levine, Robert Lence, Will Finn, Kris Williams, John Sanford
Composer Alan Menken
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2004
Online premiere 8 February 2016
World premiere 21 March 2004
Release date
28 October 2004 Russia Каскад 0+
8 July 2004 Argentina
16 September 2004 Australia
2 September 2004 Austria
7 July 2004 Bahrain
28 October 2004 Belarus
21 July 2004 Belgium
2 April 2004 Brazil
8 July 2004 Chile
26 June 2004 Croatia
2 September 2004 Czechia
19 January 2005 Denmark
24 September 2004 Estonia
24 September 2004 Finland
28 July 2004 France
2 September 2004 Germany
6 August 2004 Great Britain
24 September 2004 Greece
12 August 2004 Hong Kong
29 July 2004 Hungary
13 August 2004 Iceland
6 August 2004 Ireland
22 July 2004 Israel
3 September 2004 Italy
4 September 2004 Japan
28 October 2004 Kazakhstan
15 June 2005 Kuwait
24 September 2004 Latvia
19 August 2004 Lebanon
1 August 2004 Lithuania
23 July 2004 Mexico
21 July 2004 Netherlands
1 June 2004 New Zealand
3 September 2004 Norway
23 July 2004 Panama
16 June 2004 Philippines
28 May 2004 Poland
5 August 2004 Portugal
24 September 2004 Romania
17 June 2004 Singapore
9 September 2004 Slovenia
12 November 2004 South Africa
6 August 2004 South Korea
6 August 2004 Spain
24 September 2004 Sweden
27 August 2004 Switzerland
9 October 2004 Taiwan
8 October 2004 Turkey
11 August 2004 UAE
2 April 2004 USA
28 October 2004 Ukraine
2 July 2004 Uruguay
MPAA PG
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $145,358,062
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Home on the Range, Vacas Vaqueras, Die Kühe sind los, La ferme se rebelle, Maison sur la plage, Pobuna na farmi, ホーム オン ザ レンジ, A legelő hősei, De frygtløse - the Muuhvie, Home on the Range 3D, Kahraman İnekler, Kogänget, La ferme de la prairie, Lehmabande, Lehmäjengi, Mia treli, treli farma, Misija Karves, Mucche alla riscossa, Nem que a Vaca Tussa, Ngôi Nhà Trên Bãi Chăn, O fermă trăsnită, O Paraíso da Barafunda, Onn mägedes, Paniek op de prairie, Q-gjengen, Reiz prērijā, Rogate ranczo, Sweating Bullets, U nás na farme, Zafarrancho en el rancho, Μια τρελή, τρελή φάρμα, Бандата на кравите, Дом на палігоне, Не бей копытом, Не бий копитом, सीमा पर घर, ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか牧場を救え！, 放牛吃草, Bláznivá farma, Gauragangur í sveitinni

Cartoon rating

5.7
Rate 12 votes
5.4 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 3 June 2024

Quotes

Willie Brother #1 Maybe they jus' didn't like yer singin'?
Alameda Slim [anger steadily rising] My "singin'"? Birds *sing.* Saloon girls *sing.* Little bitty snot nosed children *sing.* I yodel, and yodelin'... is an *art!*
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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