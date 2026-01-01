Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Березовец-Скачкова
Киноафиша
Персоны
Александра Березовец-Скачкова
Александра Березовец-Скачкова
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.4
Четыре таксиста и собака
(2004)
Фильмография Александра Березовец-Скачкова
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.4
Четыре таксиста и собака
Chetyre taksista i sobaka
комедия
2004, Россия
