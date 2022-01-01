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Константин Худяков
Константин Худяков
О персоне
Фильмография
Константин Худяков
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Дата рождения
13 октября 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Константина Худякова
Родился 13 октября 1938 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Худякова
Конец сезона
мелодрама, триллер
2019, Россия
4.0
Мотылек
боевик, драма
2018, Россия
5.0
Он, она и я
драма, мелодрама
2007, Россия
6.0
На Верхней Масловке
драма
2005, Россия
5.0
Смерть в кино
криминал
1990, СССР
5.0
Успех
драма
1984, СССР
7.0
Кто заплатит за удачу?
боевик
1980, СССР
6.0
Айболит-66
семейный, комедия
1966, СССР
7.0
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