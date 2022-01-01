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1492: Завоевание рая
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1492: Завоевание рая
1992 / Франция / Великобритания / Испания
6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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1492: Завоевание рая, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Арманд Ассанте
Armand Assante
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Лорен Дин
Loren Dean
Анджела Молина
Фернандо Рей
Fernando Rey
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Чеки Карио
Tchéky Karyo
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Кевин Данн
Kevin Dunn
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