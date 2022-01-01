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Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
О персоне
Фильмография
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
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Дата рождения
1 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Бижу Филлипс
Родилась 1 апреля 1980 года. Гринвич, Коннектикут, США.
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Фильмография Бижу Филлипс
Удушье
драма, комедия
2008, США
5.0
Оно живое
ужасы
2008, США
3.0
Весь этот блюз
драма, триллер
2008, США
3.0
Хостел 2
ужасы
2007, США
7.0
Крэйзи
мелодрама, драма, криминал
2005, США / Германия
8.0
Дверь в полу
драма
2004, США
7.0
Колледж
драма
2001, США / Канада
4.0
Почти знаменит
мюзикл, драма
2000, США
7.0
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