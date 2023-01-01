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Голод
Голод, 2008: актеры и роли
Hunger
Голод
2008 / Великобритания
Трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Голод, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив МакКуин
Steve McQueen
В ролях
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Лайэм Каннингэм
Хелена Берин
Helena Bereen
Ларри Кауэн
Деннис МакКэмбридж
Dennis McCambridge
Лайэм МакМэхон
Лэйн Мего
Брайан Миллиган
Brian Milligan
Лэйлор Родди
Стюарт Грэхэм
Stuart Graham
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