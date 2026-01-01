Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Голод Награды и номинации фильма Голод

Награды и номинации фильма Голод 2008

Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Золотая камера
Победитель
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008 Венецианский кинофестиваль 2008
Gucci Prize
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Гран При
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2008 Кинофестиваль в Торонто 2008
Премия "Открытие"
Победитель
