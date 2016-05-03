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66 дней Бобби Сэндса
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Bobby Sands: 66 days

66 дней Бобби Сэндса, 2016

2016 / Великобритания / Ирландия
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11 голосов
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О фильме

Весной 1981 года Бобби Сэндс, член Ирландской республиканской армии, заключенный под стражу британскими властями, объявил голодовку, требуя признать его политическим заключенным. Его протест длился 66 дней, и эти дни считаются важнейшей вехой современной ирландской истории, по которой режиссером Стивом МакКуином даже был снят художественный фильм «Голод» (Hunger, 2008) с Майклом Фассбендером в главной роли. Документальная лента рассказывает историю Сэндса, в том числе и его собственными словами, взятыми из его тюремных дневников.

7.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Брэндан Бирн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 66 дней Бобби Сэндса 1 постер
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