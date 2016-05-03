66 дней Бобби Сэндса, 2016

Весной 1981 года Бобби Сэндс, член Ирландской республиканской армии, заключенный под стражу британскими властями, объявил голодовку, требуя признать его политическим заключенным. Его протест длился 66 дней, и эти дни считаются важнейшей вехой современной ирландской истории, по которой режиссером Стивом МакКуином даже был снят художественный фильм «Голод» (Hunger, 2008) с Майклом Фассбендером в главной роли. Документальная лента рассказывает историю Сэндса, в том числе и его собственными словами, взятыми из его тюремных дневников.