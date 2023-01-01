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Прямая и явная угроза Прямая и явная угроза
Киноафиша Фильмы Прямая и явная угроза Прямая и явная угроза, 1994: актеры и роли
Clear and Present Danger Прямая и явная угроза 1994 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Прямая и явная угроза, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс Филлип Нойс Phillip Noyce
В ролях
Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Энн Арчер Энн Арчер Anne Archer Хоаким де Альмейда Генри Черни Генри Черни Henry Czerny Харрис Юлин Harris Yulin Мигель Сандовал Мигель Сандовал Miguel Sandoval Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Бенджамин Брэтт Бенджамин Брэтт Benjamin Bratt Рэймонд Крус Рэймонд Крус Raymond Cruz Дональд Моффет Donald Moffat
Переводчик
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