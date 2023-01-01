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Прямая и явная угроза
Прямая и явная угроза, 1994: актеры и роли
Clear and Present Danger
Прямая и явная угроза
1994 / США
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Прямая и явная угроза, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс
Phillip Noyce
В ролях
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Энн Арчер
Anne Archer
Хоаким де Альмейда
Генри Черни
Henry Czerny
Харрис Юлин
Harris Yulin
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
Харрисон Форд
Harrison Ford
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
Рэймонд Крус
Raymond Cruz
Дональд Моффет
Donald Moffat
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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