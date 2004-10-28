«Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»: Рецензия Киноафиши

Огромные, мордастые, страхолюдные, злые, голодные, прожорливые, сексуально озабоченные анаконды жрут тупых, жадных, несимпатичных, тщеславных, финансово озабоченных американцев. Этим кратким синопсисом полностью исчерпываются смысл, форма и содержание нового произведения Дуайта Литтла, в доисторические времена поставившего очень недурственный «Призрак Оперы», и больше, кажется, к сказанному добавить нечего. Так почтим же страницей молчания безвременно погибший интеллект авторов фильма, и да покоится он с миром и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Vlad Dracula & Алина Воронцова