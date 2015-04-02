Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
Киноафиша Фильмы Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей Отзывы о фильме «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»
Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей 2004 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Огромные, мордастые, страхолюдные, злые, голодные, прожорливые, сексуально озабоченные анаконды жрут тупых, жадных, несимпатичных, тщеславных, финансово озабоченных американцев. Этим кратким синопсисом полностью исчерпываются смысл, форма и содержание нового произведения Дуайта Литтла, в доисторические времена поставившего очень недурственный «Призрак Оперы», и больше, кажется, к сказанному добавить нечего. Так почтим же страницей молчания безвременно погибший интеллект авторов фильма, и да…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
я 2 апреля 2015, 12:51
полная лажа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sax 2 апреля 2015, 12:51
Первый фильм полная лажа (удавы-куклы). А вот второй должен быть ничего. Все таки современная комп. графика как никак. Я пойду. Все равно не на женщину кошку же идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ppav 2 апреля 2015, 12:51
полный отстой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши