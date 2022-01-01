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Кэри Лоуэлл
Carey Lowell
Киноафиша
Персоны
Кэри Лоуэлл
Кэри Лоуэлл
Carey Lowell
Дата рождения
11 февраля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Хантингтон, США
Популярные фильмы
Закон и порядок
(1990)
8.5
Лицензия на убийство
(1989)
7.5
Фильмография Кэри Лоуэлл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
1990
1989
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
8.5
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
7.5
Лицензия на убийство
Licence to kill
триллер, приключения, боевик, криминал
1989, Великобритания / США
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