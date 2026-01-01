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Кэри Лоуэлл
Carey Lowell
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Кэри Лоуэлл
Кэри Лоуэлл
Carey Lowell
Дата рождения
11 февраля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Хантингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.8
Закон и порядок
(1990)
7.8
Давайте потеряемся
(1988)
7.1
Булл
(2016)
Фильмография Кэри Лоуэлл
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
6.3
Свирепые создания
Fierce Creatures
комедия
1996, Великобритания / США
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
мелодрама
1993, США
7.8
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
7.1
Лицензия на убийство
Licence to kill
триллер, приключения, боевик, криминал
1989, Великобритания / США
7.8
Давайте потеряемся
Let's Get Lost
биография, документальный, музыка
1988, США
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Новости личной жизни Кэри Лоуэлл
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