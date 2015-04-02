Наша рецензия

Майкл Мур снова в седле. Крестовый поход против американского социально-политического режима, провозглашенный им во всеуслышание еще в «Боулинге для Колумбины», продолжается и – более того – вступает в кульминационную фазу. На сей раз обаятельный толстяк с камерой и провокационными вопросами наготове, уроженец города Флинт, штат Мичиган, решает заняться персоной президента Буша. Вылетев из тонущего американского ковчега в Канны, он возвращается оттуда с «Золотой пальмовой ветвью», однако это не…