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Фаренгейт 9/11
Киноафиша Фильмы Фаренгейт 9/11 Отзывы о фильме «Фаренгейт 9/11»
Farenheit 9/11 Фаренгейт 9/11 2004 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Фаренгейт 9/11»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Майкл Мур снова в седле. Крестовый поход против американского социально-политического режима, провозглашенный им во всеуслышание еще в «Боулинге для Колумбины», продолжается и – более того – вступает в кульминационную фазу. На сей раз обаятельный толстяк с камерой и провокационными вопросами наготове, уроженец города Флинт, штат Мичиган, решает заняться персоной президента Буша. Вылетев из тонущего американского ковчега в Канны, он возвращается оттуда с «Золотой пальмовой ветвью», однако это не…

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Р 2 апреля 2015, 12:51
Если вы бы посмотрели предыдущий фильм Мура про оружие вам бы стало понятно что-то.

Больше всего мне понравилось, то что арабский мир инвестировал деньги в США, 7% америки - это много. Вот они тепеь и ерзают как на игле. С одной стороны арабов нельзя трогать, с другой надо, так как события 911. Вот о чем фильм. И тп.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maximum 2 апреля 2015, 12:51
Да, Мур не лучше Буша. В фильме сплошная пропаганда . К томуже много лжи.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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