Богатые становятся богаче, бедные — беднее, мировая экономика трещит по швам от несправедливости, а Ноам Хомский — год за годом продолжает объяснять, почему и как это происходит. Уже давно это стабильные и неизменные процессы, но «Реквием по американской мечте», как утверждают создатели, должен стать последним большим и подробным интервью, которое знаменитый интеллектуал дает миру о том, что конкретно не так с американской системой и почему в ней не возможно прийти ни к какой американской мечте. Развернутое рассуждение в десяти главах с остроумными иллюстрациями, записями разных лет и последовательным изложением исторических причин и их печальных следствий — настолько удобная точка входа в рассуждения Хомского и большой разговор о состоянии современной экономики, что его с полным правом можно было бы использовать в качестве учебного пособия. А пока таких учебных пособий не ввели, лучше сходить в кино.