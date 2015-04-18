Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Реквием по американской мечте
Реквием по американской мечте

Реквием по американской мечте

Requiem for the American Dream 18+
О фильме

Богатые становятся богаче, бедные — беднее, мировая экономика трещит по швам от несправедливости, а Ноам Хомский — год за годом продолжает объяснять, почему и как это происходит. Уже давно это стабильные и неизменные процессы, но «Реквием по американской мечте», как утверждают создатели, должен стать последним большим и подробным интервью, которое знаменитый интеллектуал дает миру о том, что конкретно не так с американской системой и почему в ней не возможно прийти ни к какой американской мечте. Развернутое рассуждение в десяти главах с остроумными иллюстрациями, записями разных лет и последовательным изложением исторических причин и их печальных следствий — настолько удобная точка входа в рассуждения Хомского и большой разговор о состоянии современной экономики, что его с полным правом можно было бы использовать в качестве учебного пособия. А пока таких учебных пособий не ввели, лучше сходить в кино.

Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 мая 2016
Премьера в мире 18 апреля 2015
Дата выхода
18 апреля 2015 США
Сборы в мире $130 152
Производство PF Pictures, Naked City Films
Другие названия
Requiem for the American Dream, O Fim do Sonho Americano, Reekviem ameerika unistusele, Requiem dla amerykanskiego snu, Réquiem para o Sonho Americano, Requiem pour le rêve américain, Реквием по американской мечте
Режиссер
Питер Д. Хатчинсон
Келли Никс
Все актеры и съемочная группа
8.0

8.0
12 голосов
8 IMDb
[последние слова]
Noam Chomsky Как сказал мой давний друг Говард Зинн: «Важны бесчисленные маленькие дела неизвестных людей, которые закладывают основу для значительных событий, вошедших в историю». Именно они творили в прошлом и именно они должны делать это в будущем.
