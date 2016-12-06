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Майкл Мур

Michael Moore
Майкл Мур
Майкл Мур Michael Moore
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Дата рождения
23 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Мур

Родился 23 апреля 1954 года в г. Флинт, штат Мичиган, США

Фильмография Майкл Мур
Куда бы еще вторгнуться
Куда бы еще вторгнуться
документальный 2015, США
7.0
Билл Маар. Живьем из Вашингтона
Билл Маар. Живьем из Вашингтона
комедия 2014, США
6.0
Капитализм: История любви
Капитализм: История любви
документальный 2009, США
7.0
Здравозахоронение
Здравозахоронение
документальный, комедия 2007, США
7.0
Фаренгейт 9/11
Фаренгейт 9/11
документальный 2004, США
6.0
Лихорадка
Лихорадка
драма 2004, США / Великобритания
7.0
Боулинг для Колумбины
Боулинг для Колумбины
комедия, документальный 2002, Канада / США / Германия
7.0
Счастливые номера
Счастливые номера
комедия, криминал 2000, США / Франция
5.0
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Показ фильма «Куда бы ещё вторгнуться» на Новой сцене Александринского театра 17 декабря в 19:30 состоится показ, подготовленный ROOF Cinema специально для ценителей документального кино. На Новой сцене Александринского театра будет показан фильм «Куда бы ещё
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6 декабря 2016 19:17
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