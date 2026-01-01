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Майкл Мур
Michael Moore
Киноафиша
Персоны
Майкл Мур
Майкл Мур
Michael Moore
Дата рождения
23 апреля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Флинт, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Майкл Мур
Родился 23 апреля 1954 года в г. Флинт, штат Мичиган, США
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Популярные фильмы
8.0
Здравозахоронение
(2007)
7.8
From Ground Zero
(2024)
7.7
Боулинг для Колумбины
(2002)
Фильмография Майкл Мур
7.8
From Ground Zero
From Ground Zero
анимация, документальный, драма
2024, Франция / Иордания / Палестина / Катар / Швейцария
6.9
Джоан Баэз: Я – шум
Joan Baez I Am a Noise
биография, документальный, музыка
2023, США
7.2
Фаренгейт 11/9
Fahrenheit 11/9
документальный
2018, США
7.4
Cameraperson
Cameraperson
биография, документальный, исторический
2016, США
7.4
Куда бы еще вторгнуться
Where to Invade Next
документальный
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Билл Маар. Живьем из Вашингтона
Bill Maher: Live from D.C.
комедия
2014, США
7.4
Капитализм: История любви
Capitalism: A Love Story
документальный
2009, США
Смотреть трейлер
8
Здравозахоронение
Sicko
документальный, комедия
2007, США
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Новости о Майкл Мур
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