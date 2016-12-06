Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Мур
Майкл Мур
Michael Moore
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Майкл Мур
Michael Moore
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Мур
Родился 23 апреля 1954 года в г. Флинт, штат Мичиган, США
Развернуть
Фильмография Майкл Мур
Куда бы еще вторгнуться
документальный
2015, США
7.0
Билл Маар. Живьем из Вашингтона
комедия
2014, США
6.0
Капитализм: История любви
документальный
2009, США
7.0
Здравозахоронение
документальный, комедия
2007, США
7.0
Фаренгейт 9/11
документальный
2004, США
6.0
Лихорадка
драма
2004, США / Великобритания
7.0
Боулинг для Колумбины
комедия, документальный
2002, Канада / США / Германия
7.0
Счастливые номера
комедия, криминал
2000, США / Франция
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Куда бы ещё вторгнуться» на Новой сцене Александринского театра
17 декабря в 19:30 состоится показ, подготовленный ROOF Cinema специально для ценителей документального кино. На Новой сцене Александринского театра будет показан фильм «Куда бы ещё
Написать
6 декабря 2016 19:17
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь