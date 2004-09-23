«Фаренгейт 9/11»: Рецензия Киноафиши

Майкл Мур снова в седле. Крестовый поход против американского социально-политического режима, провозглашенный им во всеуслышание еще в «Боулинге для Колумбины», продолжается и – более того – вступает в кульминационную фазу. На сей раз обаятельный толстяк с камерой и провокационными вопросами наготове, уроженец города Флинт, штат Мичиган, решает заняться персоной президента Буша. Вылетев из тонущего американского ковчега в Канны, он возвращается оттуда с «Золотой пальмовой ветвью», однако это не ветвь мира: мичиганский голубь несет американскому обществу не мир, но явственно ощутимый меч. Вообще своего рода интеллектуальная уникальность Майкла Мура – в том, что при всем своем провидческо-драматическом цинизме он искренне, с первого вздоха и до последней капли крови верит в идеал демократии. Он из породы тех либералов-идеалистов, которые вышли (а в сущности, даже и не вышли) из культуры/среды/поколения хиппи; до сих пор Мур борется в каждом своем фильме за права афроамериканцев, как будто бы – или действительно – не замечая, что уже минимум лет десять в американском обществе отчетливо вырисовывается другой перекос: от белого расизма к абсурду так называемой политкорректности, превращающей права меньшинств в почти религиозный фетиш. Все положительные конгрессмены у Мура – афроамериканцы, и даже первое трагическое лицо, показанное после хрестоматийных кадров с событиями 11 сентября, – все той же черной масти. Разбирая, до какой степени тоталитарно устроены Соединенные Штаты, Мур каждый раз подводит черту под очередным тезисом и заключает: но ведь на месте всех этих отступлений и извращений могло бы быть (и, собственно, должно бы быть!) гражданское общество, основанное на подлинном разделении властей и взаимном уважении гражданами и государством прав друг друга. Однако это совершеннейшая утопия: в информационном обществе, где власть строится не по образцу классической пирамидальной иерархии, а по образцу сетевых технологий (то есть где власть – везде и нигде одновременно), равновесие прав невозможно вовсе. Современная власть, рыщущая и уловляющая души по каналам массовой коммуникации, предполагает только полное и безоговорочное включение каждого гражданина в сообщество подчиненных элементов, сплачиваемое рекламой, виртуальными технологиями и теленовостями. Впрочем, сам Майкл Мур все это скрупулезнейшим образом фиксирует. Еще в «Боулинге для Колумбины» Мур прошелся по эпидемиям страха и массовым истериям, рождаемым и нагнетаемым американским ТВ: фигурировали здесь и телерассказы про эскалаторы-убийцы, и телерассказы про пчел-убийц, и еще телерассказы о лезвиях, спрятанных в яблоках на Хэллоуин, а также тот в высшей степени примечательный факт, что если за последнее время количество реальных убийств в США снизилось на 20%, то количество убийств на экране выросло на 600%. В «Фаренгейт 9/11» Мур показывает, как выгодна властям предержащим всеобщая паника после 11 сентября: во-первых, запуганной толпой легко управлять, во-вторых, ей можно втюхать любой товар (например – парашют для прыжка с горящего небоскреба), который вряд ли купит человек уверенный в себе и здравомыслящий. Фактически ведь в США сразу после гибели башен-близнецов произошел скрытый государственный переворот: обитатели Белого дома и их подчиненные официально зафиксировали свое право нарушать по собственному желанию конфиденциальность любой информации, а также личной жизни граждан. В аэропортах тщательно обследуют сцеженное в бутылки грудное молоко пассажирок (видимо, на предмет содержания тротила), зато официально разрешают проносить в салон четыре коробка спичек и две зажигалки на человека. Городок в Вирджинии под названием Таппаханок, чье население составляет 2016 жителей, основное событие для которых – большой воскресный ужин со спагетти, объявляется целью нового теракта. На весь штат Орегон удается насчитать восемь патрульных, но при этом саудовское посольство охраняют офицеры службы безопасности американской администрации. Складывая мозаику из этих и им подобных фактов, Мур совершенно четко констатирует: не безопасность населения волнует Белый дом, а эффективность плановых игр с массовым сознанием и собственные коммерческие интересы. Кстати, о коммерции. Взрывы 11 сентября развязали руки Бушу и компании, позволив им вторгнуться в Ирак, несмотря на то что те, кого объявили официальными виновниками трагедии, находились в Саудовской Аравии и Афганистане. Навербовав новобранцев из бедных районов (хотя снятый Муром процесс вербовки скорее всего поставлен – никто из рекрутеров не подпустил бы к себе так близко человека с камерой, если, конечно, человек с камерой перед этим основательно не промыл жалкие остатки мозгов человеку с ружьем), правительство послало их на бойню, чтобы завладеть иракской нефтью – вот истинная цель ближне- и средневосточной штатовской военно-политической авантюры. Разумеется, никто из сенаторов и конгрессменов, за исключением одного человека, не отправил своего сына в Ирак – зато администрация Буша стремительно урезает военные пенсии и расходы на содержание ветеранов-инвалидов. И без Мура хорошо известно, что Буши и бен Ладены – давние коммерческие партнеры. Так, старший брат Усамы бен Ладена Салем – один из партнеров Джорджа Буша-младшего по техасской нефтяной компании Harken Energy Corporation, а также по различным банковским аферам, связанным с поставкой оружия никарагуанским контрас и отмыванием денег медельинского наркокартеля. Финансами семьи бен Ладенов (Saudi Binladen Group) ведает фонд The Сarlyle Group – основной поставщик Федеральной авиационной администрации США и снаряжения американской, турецкой и саудовской армий. (Эта очаровательная организация оказалась в центре сразу двух уголовно-финансовых скандалов 90-х: первый был связан с вымогательством денег у пенсионного фонда в штате Коннектикут для финансирования избирательной кампании Буша-старшего; второй – с банкротством англо-пакистанского банка BCCI (Международный банк кредита и коммерции), который, в частности, использовался еще Рейганом для подкупа иранского правительства с целью задержать освобождение американских заложников в Тегеране и таким образом положить конец президентству Картера – операция «Октябрьский сюрприз».) Именно одно из подразделений The Сarlyle Group – United Defense – сняло благодаря событиям 11 сентября (это мы уже вновь возвращаемся к Муру) в рекордно короткие сроки весьма жирные сливки: $237 млн. Что уж говорить, если президентский оклад Буша составляет $400 000 в год, а многолетние саудовские вложения в его семейный бизнес – $1,4 млрд. Немудрено, что когда после взрывов в Нью-Йорке были отменены все пассажирские авиарейсы, американское правительство изыскало возможность вывезти из страны 142 арабов, в том числе 24 членов семьи бен Ладена. Впрочем, к чему пересказывать подробности? Смотрите и наслаждайтесь восхитительными деталями (чего стоит хотя бы перечисление стран-участников антииракской коалиции: Марокко – кадры с прыгающими по веткам обезьянами, Румыния – кадр с Дракулой, встающим из гроба, и т. д.) этой цинично-сентиментальной, откровенно пристрастной и бесспорно талантливой документальной картины. Но меня помимо прочего зацепил вот какой момент: несмотря на то, что Мур на протяжении всего фильма безжалостно «мочит» собственного президента и американский тоталитаризм в целом, «Фаренгейт 9/11» снят, смонтирован и показан на Каннском фестивале. А теперь попробуйте представить нечто подобное в нынешней свободно-демократической России. Что, не получается? То-то же. Vlad Dracula