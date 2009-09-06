Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Капитализм: История любви
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Капитализм: История любви

Капитализм: История любви

Capitalism: A Love Story 18+
О фильме

Взгляд на мировой финансовый кризис и экомику США через переход от администрации Буша к администрации Барака Обамы.
Капитализм: История любви - трейлер
Капитализм: История любви  трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 23 октября 2009
Премьера в мире 6 сентября 2009
Дата выхода
26 февраля 2010 Великобритания
12 ноября 2009 Германия
6 сентября 2009 Италия
13 сентября 2009 Канада
2 октября 2009 США
27 ноября 2009 Финляндия
25 ноября 2009 Франция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $17 436 509
Производство Overture Films, Paramount Vantage, The Weinstein Company
Другие названия
Capitalism: A Love Story, Capitalismo: Una historia de amor, Capitalism - Sipur ahava, Capitalisme: Una història d'amor, Capitalismo - Uma História de Amor, Capitalismo: Uma História de Amor, Capitalismul: o poveste de dragoste, Kapitalismen - En kærlighedshistorie, Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte, Kapitalizam: Ljubavna priča, Kapitalizem - Ljubezenska zgodba, Kapitalizm, moja miłość, Kapitalizm: Bir aşk hikayesi, Kapitalizmus: Szeretem!, Le capitalisme: Une histoire d'amour, O kapitalismu s láskou, The New Movie, Untitled Michael Moore Project, Καπιταλισμός: Ιστορία ενός έρωτα, Καπιταλισμός: Μια ιστορία αγάπης, Капитализм: История любви, キャピタリズム　マネーは踊る, 資本愛情故事
Режиссер
Майкл Мур
В ролях
Майкл Мур
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Капитализм: История любви
Куда бы еще вторгнуться 7.4
Куда бы еще вторгнуться (2015)
Фаренгейт 9/11 6.9
Фаренгейт 9/11 (2004)
Здравозахоронение 8.0
Здравозахоронение (2007)
Боулинг для Колумбины 7.7
Боулинг для Колумбины (2002)
Капитал в XXI веке 7.2
Капитал в XXI веке (2019)
Голоса из Чернобыля 7.4
Голоса из Чернобыля (2016)
Реквием по американской мечте 8.0
Реквием по американской мечте (2015)
Неравенство для всех 7.8
Неравенство для всех (2013)
Опиум для народа 7.6
Опиум для народа (2008)
Корпорация «Еда» 7.7
Корпорация «Еда» (2008)
Двойная порция 7.2
Двойная порция (2004)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Капитализм: История любви - трейлер
Капитализм: История любви Трейлер
Капитализм: История любви - отрывок 2
Капитализм: История любви Отрывок 2
