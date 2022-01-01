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Челюсти 4: Месть
Челюсти 4: Месть, 1987: актеры и роли
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Челюсти 4: Месть
1987 / США
4.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3
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Челюсти 4: Месть, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Лоррэйн Гэри
Марио Ван Пиблз
Mario Van Peebles
Майкл Кейн
Michael Caine
Лэнс Гест
Lance Guest
Карен Янг
Karen Young
Джудит Барси
Judith Barsi
Седрик Скотт
Cedric Scott
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