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В августе 44-го
Киноафиша Фильмы В августе 44-го В августе 44-го, 2001: актеры и роли
V avguste 44-go В августе 44-го 2001 / Россия / Беларусь
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В августе 44-го, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Пташук
В ролях
Владислав Галкин Владислав Галкин Евгений Миронов Евгений Миронов Yevgeny Mironov Беата Тышкевич Beata Tyszkiewicz Александр Феклистов Александр Феклистов Ярослав Бойко Ярослав Бойко Юрий Колокольников Юрий Колокольников Алексей Петренко Алексей Петренко Рамаз Чхиквадзе Виктор Павлов Виктор Павлов Альберт Филозов Альберт Филозов Радослав Пазура Radosław Pazura Алексей Макаров Алексей Макаров Юрий Цурило Юрий Цурило Александр Ефимов Александр Ефимов Каролина Грушка Каролина Грушка Karolina Gruszka Алексей Панин Алексей Панин Александр Балуев Александр Балуев Александр Овчинников Александр Овчинников
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