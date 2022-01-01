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В августе 44-го
В августе 44-го, 2001: актеры и роли
V avguste 44-go
В августе 44-го
2001 / Россия / Беларусь
7.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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В августе 44-го, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Пташук
В ролях
Владислав Галкин
Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
Беата Тышкевич
Beata Tyszkiewicz
Александр Феклистов
Ярослав Бойко
Юрий Колокольников
Алексей Петренко
Рамаз Чхиквадзе
Виктор Павлов
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