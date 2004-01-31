|24 June 2004
|Russia
|18+
|24 June 2004
|Armenia
|15 July 2004
|Australia
|24 June 2004
|Azerbaijan
|24 June 2004
|Belarus
|20 September 2010
|Belgium
|12 March 2004
|Canada
|15 June 2006
|Chile
|25 May 2007
|Colombia
|16 July 2004
|Estonia
|24 June 2004
|Georgia
|15 June 2004
|Germany
|6 August 2004
|Great Britain
|30 July 2004
|Greece
|21 May 2004
|Iceland
|23 September 2005
|Indonesia
|6 August 2004
|Ireland
|12 August 2004
|Israel
|14 January 2005
|Italy
|24 June 2004
|Kazakhstan
|30 July 2004
|Latvia
|4 November 2005
|Mexico
|21 April 2004
|Philippines
|3 December 2004
|Poland
|12 August 2004
|Portugal
|21 May 2004
|Romania
|19 August 2004
|Serbia
|14 June 2006
|South Africa
|9 July 2004
|Spain
|29 April 2004
|Thailand
|12 March 2004
|USA
|24 June 2004
|Ukraine