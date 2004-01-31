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Poster of Spartan
6.2
Kinoafisha Films Spartan
6.2

Spartan

, 2004
Spartan
Germany, USA / Thriller / 18+
Poster of Spartan
6.2

Cast

Val Kilmer
Val Kilmer
Scott
Derek Luke
Derek Luke
Curtis
Kristen Bell
Kristen Bell
Stephen Greif
Bob Jennings
Bob Jennings
Grace's Aide
Alexandra Kerry
William H. Macy
William H. Macy
Stoddard
Johnny Messner
Johnny Messner
Grace
Natalia Nogulich
Michael Peevey
Aaron Stanford
Aaron Stanford
Tia Texada
Jackie Black
Director David Mamet
Writer David Mamet
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2004
World premiere 31 January 2004
Release date
24 June 2004 Russia 18+
24 June 2004 Armenia
15 July 2004 Australia
24 June 2004 Azerbaijan
24 June 2004 Belarus
20 September 2010 Belgium
12 March 2004 Canada
15 June 2006 Chile
25 May 2007 Colombia
16 July 2004 Estonia
24 June 2004 Georgia
15 June 2004 Germany
6 August 2004 Great Britain
30 July 2004 Greece
21 May 2004 Iceland
23 September 2005 Indonesia
6 August 2004 Ireland
12 August 2004 Israel
14 January 2005 Italy
24 June 2004 Kazakhstan
30 July 2004 Latvia
4 November 2005 Mexico
21 April 2004 Philippines
3 December 2004 Poland
12 August 2004 Portugal
21 May 2004 Romania
19 August 2004 Serbia
14 June 2006 South Africa
9 July 2004 Spain
29 April 2004 Thailand
12 March 2004 USA
24 June 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $19,250,000
Worldwide Gross $8,112,712
Production Franchise Pictures, ApolloMedia Distribution, ApolloProMedia GmbH & Co. 1. Filmproduktion KG (I)
Also known as
Spartan, Búsqueda desesperada, Halastamatu, Спартанец, A spártai, Cuộc Chiến Ngoài Dự Kiến, O Spartiatis, Spartan - O Rapto, Spartan, mission au sommet, Spartanac, Spartanul, Spartietis, Ο Σπαρτιάτης, 斯巴達人, 特捜刑事 スパルタン, Spartanets

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 21 December 2023

Quotes

Scott In the city always a reflection, in the woods always a sound.
Curtis What about the desert?
Scott You don't wanna go in the desert.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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