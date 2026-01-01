Оповещения от Киноафиши
Александра Керри Alexandra Kerry
Александра Керри

Дата рождения
5 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров

Популярные фильмы

Спартанец 6.2
Спартанец (2004)

Фильмография Александра Керри

Жанр
Год
Спартанец 6.2
Спартанец Spartan
триллер 2004, Германия / США
