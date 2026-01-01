Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Керри
Alexandra Kerry
Александра Керри
Александра Керри
Alexandra Kerry
Дата рождения
5 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.2
Спартанец
(2004)
Фильмография Александра Керри
6.2
Спартанец
Spartan
триллер
2004, Германия / США
