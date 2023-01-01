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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Спартанец
Спартанец, 2004: актеры и роли
Spartan
Спартанец
2004 / Германия / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Спартанец, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Мэмет
David Mamet
В ролях
Вэл Килмер
Val Kilmer
Дерек Люк
Derek Luke
Кристен Белл
Kristen Bell
Эндрю Даволи
Стивен Грейф
Кик Герри
Kick Gurry
Боб Дженнингс
Bob Jennings
Александра Керри
Alexandra Kerry
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Джонни Месснер
Johnny Messner
Наталия Ногулич
Natalia Nogulich
Майкл Пиви
Michael Peevey
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
Тиа Тексада
Лорен Боулз
Lauren Bowles
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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