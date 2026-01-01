По мотивам сказок Дайаны Янг
Хексус — это злой дух. Его задача — причинять боль и страдания. Он появился из раскаленного ядра Земли и принялся уничтожать сказочно красивый тропический лес, населенный забавными мистическими существами. Только объединившись и обратив свои мольбы к магическим силам природы, жителям леса удалось заточить Хексуса в одно из деревьев. Но скоро зверушки опять сталкиваются со смертельной опасностью, на сей раз исходящей со стороны людей, занимающихся вырубкой лесов. Своими мощными бульдозерами люди сносят подкорень вековые деревья, не подозревая о том, что в одном из них своего часа дожидается мощнейшая безжалостная сила, несущая смерть всему живому. Но наши маленькие герои проявляют чудеса смекалки и с юмором расправляются со всеми своими обидчиками.
|20 июня 1999
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|7