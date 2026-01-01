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Постер мультфильма Долина папоротников: Последний тропический лес
6.8
Киноафиша Фильмы Долина папоротников: Последний тропический лес
6.8

Долина папоротников: Последний тропический лес

, 1992
FernGully: The Last Rainforest
США, Австралия / фантастика, мюзикл, семейный, анимация, детский / 18+
Постер мультфильма Долина папоротников: Последний тропический лес
6.8

Причины посмотреть

О фильме

По мотивам сказок Дайаны Янг

Хексус — это злой дух. Его задача — причинять боль и страдания. Он появился из раскаленного ядра Земли и принялся уничтожать сказочно красивый тропический лес, населенный забавными мистическими существами. Только объединившись и обратив свои мольбы к магическим силам природы, жителям леса удалось заточить Хексуса в одно из деревьев. Но скоро зверушки опять сталкиваются со смертельной опасностью, на сей раз исходящей со стороны людей, занимающихся вырубкой лесов. Своими мощными бульдозерами люди сносят подкорень вековые деревья, не подозревая о том, что в одном из них своего часа дожидается мощнейшая безжалостная сила, несущая смерть всему живому. Но наши маленькие герои проявляют чудеса смекалки и с юмором расправляются со всеми своими обидчиками.

В ролях

Тим Карри
Тим Карри
Hexxus
Саманта Мэтис
Криста
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Батти Кода
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Pips
Джонатан Уорд
Зак
Грейс Забриски
Грейс Забриски
Маги Лун
Джеффри Блэйк
Ralph
Роберт Пасторелли
Tony
Чич Марин
Чич Марин
Stump
Томми Чонг
Томми Чонг
Root
Режиссер Билл Кройер
Сценарист Джим Кокс, Diana Young
Композитор Алан Сильвестри
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 10 апреля 1992
Дата выхода
20 июня 1999 Россия 6+
27 августа 1992 Австралия
10 апреля 1992 Бразилия L
31 июля 1992 Великобритания
1 апреля 1993 Германия
31 июля 1992 Ирландия
16 декабря 1992 Италия
10 апреля 1992 Казахстан
18 февраля 1993 Нидерланды
10 апреля 1992 США
10 апреля 1992 Украина
13 января 1993 Франция
13 сентября 2019 Швеция 7
MPAA G
Бюджет $24 000 000
Сборы в мире $32 710 894
Производство FAI Films, Interscope Communications, Kroyer Films
Другие названия
FernGully: The Last Rainforest, FernGully: Las aventuras de Zak y Crysta, As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical, Burknagil, Dažďový prales, Dolina paproci, Fern Gali, Ferngulli: Oxirgi yomg'ir o'rmoni, FernGully - Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald, FernGully - Den sista regnskogen, FernGully - Deževni pragozd, FernGully - Le avventure di Zak e Crysta, FernGully - Les aventures de Zak et Crysta, FernGully - regnskogens hemmelighet, FernGully - Ultima pădure tropicală, FernGully - viimeinen sademetsä, FernGully, az utolsó esőerdő, Ferngully, het laatste regenwoud, FernGully, las aventuras de Zak y Crysta, FernGully: As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical, FernGully: Den sidste regnskov, Ferngully: Die laaste reënwoud, FernGully: Pēdējais lietus mežs, FernGully: Poslední deštný prales, Ferngully: Posljednja oaza, FernGully: Son Yağmur Ormanı, Fernqulli, Les aventures de Zak et Crysta dans la forêt tropicale de FernGully, Oi iroes tou teleftaiou dasous, Paparčių slėnis: paskutinis tropikų miškas, Sõnajalaorg: Viimane vihmamets, Οι ήρωες του τελευταίου δάσους, Долина папоротников: Последний тропический лес, Последња прашума, Тропічний ліс: Історія долини папороті, Фернгулли, Фернгуллі, Фърнгъли: Последната екваториална гора, फर्नगली: द लास्ट रेनफॉरेस्ट, 不思議の森の妖精たち, FernGully, FernGully 1 - The Last Rainforest, Долина папоротников 1, Долина папороті: Останній тропічний ліс, FernGully: Posledný dažďový prales, ふしぎのもりのようせいたち

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
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саундтрек мультфильма Долина папоротников: Последний тропический лес

Цитаты

Elder Ну, Криста, разве ты не слишком взрослая, чтобы верить в сказки про людей?
Batty Koda Сказки про хвосты? У людей нет хвостов. Зато у них огромные задницы, которые они прячут в ужасных шортах. Они ходят и говорят: «Привет, Хелен».

Отзывы о мультфильме

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