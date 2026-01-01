Elder Ну, Криста, разве ты не слишком взрослая, чтобы верить в сказки про людей?

Batty Koda Сказки про хвосты? У людей нет хвостов. Зато у них огромные задницы, которые они прячут в ужасных шортах. Они ходят и говорят: «Привет, Хелен».