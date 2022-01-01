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Лихорадка субботнего вечера
Лихорадка субботнего вечера, 1977: актеры и роли
Saturday Night Fever
Лихорадка субботнего вечера
1977 / США
7.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Лихорадка субботнего вечера, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм
John Badham
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Кэрен Линн Горни
Барри Миллер
Barry Miller
Донна Пескоу
Donna Pescow
Брюс Орнстайн
Пол Пэйп
Джозеф Кали
Joseph Cali
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