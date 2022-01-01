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Лихорадка субботнего вечера Лихорадка субботнего вечера
Киноафиша Фильмы Лихорадка субботнего вечера Лихорадка субботнего вечера, 1977: актеры и роли
Saturday Night Fever Лихорадка субботнего вечера 1977 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Лихорадка субботнего вечера, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Кэрен Линн Горни Барри Миллер Barry Miller Донна Пескоу Donna Pescow Брюс Орнстайн Пол Пэйп Джозеф Кали Joseph Cali
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