Марушка Альбертацци Maruska Albertazzi
Марушка Альбертацци

Maruska Albertazzi

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Стоя в раю 6.2
Стоя в раю (2012)
Под счастливой звездой 5.6
Под счастливой звездой (2014)
О, женщины! 5.4
О, женщины! (2003)

Фильмография Марушка Альбертацци

Жанр
Год
Под счастливой звездой 5.6
Под счастливой звездой Sotto una buona stella
комедия 2014, Италия
Стоя в раю 6.2
Стоя в раю Posti in piedi in paradiso
комедия, драма 2012, Италия
О, женщины! 5.4
О, женщины! Fallo!
эротика, комедия, мелодрама 2003, Италия
