О персоне
Фильмография
Марушка Альбертацци
Maruska Albertazzi
Марушка Альбертацци
Maruska Albertazzi
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.2
Стоя в раю
(2012)
5.6
Под счастливой звездой
(2014)
5.4
О, женщины!
(2003)
Фильмография Марушка Альбертацци
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Эротика
Год
Все
2014
2012
2003
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
2
Актер
1
5.6
Под счастливой звездой
Sotto una buona stella
комедия
2014, Италия
6.2
Стоя в раю
Posti in piedi in paradiso
комедия, драма
2012, Италия
5.4
О, женщины!
Fallo!
эротика, комедия, мелодрама
2003, Италия
