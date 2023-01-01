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Славные парни
Славные парни, 1990: актеры и роли
Goodfellas
Славные парни
1990 / США
Трейлер
8.9
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
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Славные парни, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Джо Пеши
Joe Pesci
Лоррэйн Бракко
Пол Сорвино
Paul Sorvino
Чак Лоу
Chuck Low
Фрэнк ДиЛео
Frank DiLeo
Фрэнк Сиверо
Frank Sivero
Тони Дэрроу
Майк Старр
Mike Starr
Фрэнк Винсент
Frank Vincent
Фрэнк Адонис
Frank Adonis
Кэтрин Скорсезе
Джина Мастроджакомо
Gina Mastrogiacomo
Сюзанн Шеперд
Suzanne Shepherd
Деби Мазар
Марго Уинклер
Margo Winkler
Уэлкер Уайт
Welker White
Сэмюэл Л. Джексон
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