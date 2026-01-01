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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Николь Хилтц
Nichole Hiltz
Киноафиша
Персоны
Николь Хилтц
Николь Хилтц
Nichole Hiltz
Дата рождения
3 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хановер, США
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
7.0
Любовь по правилам... и без
(2003)
6.6
Мэй
(2002)
Фильмография Николь Хилтц
5.1
Блуберри
Blueberry
вестерн, приключения, боевик
2004, Франция / Мексика / США
Смотреть трейлер
7
Любовь по правилам... и без
Something's Gotta Give
драма, мелодрама, комедия
2003, США
Рецензия
6.6
Мэй
May
комедия, драма, ужасы
2002, США
7.8
Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика
2001, США
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