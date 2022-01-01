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Николай Гриценко
Николай Гриценко
О персоне
Фильмография
Николай Гриценко
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Дата рождения
24 июля 1912
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
8 декабря 1979
Карьера
Актер
Биография Николая Гриценко
Родился 24 июля 1912 года. Украина.
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Фильмография Николая Гриценко
Отец Сергий
драма
1978, СССР
6.0
Два капитана
приключения, мелодрама
1976, СССР
7.0
В горах мое сердце
драма
1975, СССР
7.0
Земля Санникова
приключения
1973, СССР
7.0
Таланты и поклонники
драма
1973, СССР
6.0
Весёлые Жабокричи
комедия
1971, СССР
6.0
Семейное счастье
драма
1969, СССР
8.0
Журавушка
драма
1968, СССР
7.0
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