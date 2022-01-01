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Николай Гриценко

Николай Гриценко
Николай Гриценко
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Дата рождения
24 июля 1912
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
8 декабря 1979
Карьера
Актер
Биография Николая Гриценко

Родился 24 июля 1912 года. Украина.

Фильмография Николая Гриценко
Отец Сергий
Отец Сергий
драма 1978, СССР
6.0
Два капитана
Два капитана
приключения, мелодрама 1976, СССР
7.0
В горах мое сердце
В горах мое сердце
драма 1975, СССР
7.0
Земля Санникова
Земля Санникова
приключения 1973, СССР
7.0
Таланты и поклонники
Таланты и поклонники
драма 1973, СССР
6.0
Весёлые Жабокричи
Весёлые Жабокричи
комедия 1971, СССР
6.0
Семейное счастье
Семейное счастье
драма 1969, СССР
8.0
Журавушка
Журавушка
драма 1968, СССР
7.0
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