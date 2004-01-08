«Мишель Вальян: Жажда скорости»: Рецензия Киноафиши

Люк Бессон, кажется, тем или иным образом участвует едва ли не в половине кинопроектов, запускающихся ныне во Франции: он либо продюсирует, либо пишет сценарии, либо делает то и другое сразу. В «Мишеле Вальяне» Бессон выступает в качестве сценариста. Кстати говоря, это заметно по «фирменной» наивной (хотя и не пошлой) романтике, которую знаменитый режиссер нафантазировал себе – правда, в намного более поэтичной форме – еще в «Голубой бездне» и которая так или иначе сохранилась в сценариях «Ямакаси», «Поцелуя Дракона» и др. Собственно, смотреть этот фильм стоит только в том случае, если вас увлекают «Формула-1», «шампанские» чествования Шумахера на пьедестале, вид свежевыпущенных гоночных автомобилей и немотивированные адреналиновые всплески при слове «скорость». При другом раскладе не спасут ни романтика, ни криминальные перипетии сюжета, ни подтянуто-модельные тела персонажей, соревнующиеся в поджарой элегантности со своими безумными транспортными средствами. Зато если вы уже «там», опус Луи Паскаля Кувелёра должен вам приглянуться гораздо больше, чем плачевно тупые американские потуги на схожую тему – будь то «Угнать за 60 секунд», «Форсаж» с похожим на белку Вином Дизелем или «Гонщик», чье название из-за Сильвестра Сталлоне, ангажированного горячим финским парнем Ренни Харлином на главную роль, воспринимается исключительно в переносном смысле. Правда, герои «Мишеля Вальяна» слишком четко и прямо подразделяются на «белых» и «черных», чего в начале XXI века быть в общем-то никак не должно. Заглавная гоночная династия Вальянов (разумеются не только родственники, но и близкие друзья) – люди без страха и упрека, благородные, отважные, короче, добавьте эпитетов по вкусу. Сам Мишель – вообще чудо: он часами (слава Богу, сценарного, а не экранного времени) беседует о тайнах природы с индейскими шаманами и африканскими колдунами и поэтому знает, что нельзя ездить по соленому льду, который в отличие от пресноводного быстро ломается, и что листва задерживает массы холодного воздуха, каковое обстоятельство рождает кучу аэродинамических и скоростных следствий. Зато главные соперники Вальянов – династия с фамилией Лидер – надменные, жестокие и подлые злодеи, готовые на всё ради победы. Они подмешивают положительным героям в бензин какую-то взрывоопасную дрянь, из кустов стреляют по колесам (привет Высоцкому), забираются к соперникам в шиномонтажную, в постель, в родовое имение, похищают родственников, угрожают и вообще… Даже цветовая гамма у них характерная: Вальяны облачены в белое, а Лидеры – в красно-черное, разрисованное языками пламени. Технически фильм снят безупречно. Что же касается тонкости, глубины, изящества… Да плюньте вы на эту пакость. Возьмите ведерко попкорна побольше и смотрите себе на здоровье. А стихи, как сказал один герой, пущай Пушкин сочиняет. Единственное, с чем по-настоящему трудно смириться, – это финт в конце, когда к финалу гонки у хороших спустило поврежденное злодеями колесо, а у плохих почти на финишной черте масло от перегрева стало подаваться… прямо в салон. И вот показывается, как машина Вальянов сбавляет скорость до минимума, ее обгоняют сначала Лидеры, а затем все кому не лень. Потом злодеи тоже останавливаются, истекая маслом, и толкают автомобиль уже вручную. А пока они его толкают, притаскивается авто Вальянов и, скрипя и тарахтя, финиширует первым. Вопрос на засыпку: куда, собственно, делись все остальные участники гонки, обогнавшие наших героев, ибо при таких скоростях их обогнал бы даже я на велосипеде? Три варианта ответа: а) бесследно испарились в струях теплого воздуха; б) похищены инопланетянами; в) поехали есть пиццу в ближайшую закусочную. Кстати, я последую третьему варианту, поскольку уже жутко проголодался. Так что всё, на сегодня с меня хватит. До встречи в следующих рецензиях. Vlad Dracula