О персоне
Фильмография
Мари Ноэль
Marie Noël
Киноафиша
Персоны
Мари Ноэль
Мари Ноэль
Marie Noël
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
6.6
Людвиг Баварский
(2012)
6.1
Одержимость
(1997)
5.6
Мария Кюри
(2016)
Фильмография Мари Ноэль
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2016
2012
2001
1997
Все
4
Фильмы
4
Продюсер
1
Режиссер
2
Сценарист
4
5.6
Мария Кюри
Marie Curie
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
6.6
Людвиг Баварский
Ludwig II
биография, драма, исторический
2012, Германия
Смотреть трейлер
5.4
Горечь любви
Love the Hard Way
криминал, драма, мелодрама
2001, Германия / США
6.1
Одержимость
Obsession
мелодрама, драма, мюзикл
1997, Германия / Франция
