Мари Ноэль Marie Noël
Мари Ноэль

Marie Noël

Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Людвиг Баварский 6.6
Людвиг Баварский (2012)
Одержимость 6.1
Одержимость (1997)
Мария Кюри 5.6
Мария Кюри (2016)

Фильмография Мари Ноэль

Жанр
Год
Мария Кюри 5.6
Мария Кюри Marie Curie
драма, мелодрама 2016, Польша / Германия / Франция
Людвиг Баварский 6.6
Людвиг Баварский Ludwig II
биография, драма, исторический 2012, Германия
Смотреть трейлер
Горечь любви 5.4
Горечь любви Love the Hard Way
криминал, драма, мелодрама 2001, Германия / США
Одержимость 6.1
Одержимость Obsession
мелодрама, драма, мюзикл 1997, Германия / Франция
